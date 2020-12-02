В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19: Киев в лидерах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях", - сообщил министр.
Статистика по заболеваемости в Киеве и по областям выглядит так:
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- Киев - 74012 (+1 735 за сутки)
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- Винницкая - 17715 (+146)
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- Волынская - 24791 (+308)
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- Днепропетровск - 40148 (+489)
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- Донецк - 23752 (+595)
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- Житомирская - 30 233 (+133)
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- Закарпатская - 23 646 (+208)
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- Запорожская - 32555 (+947)
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- Ивано-Франковск - 37546 (+529)
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- Киевская - 39503 (+975)
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- Кировоградская - 5506 (+124)
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- Луганская - 6467 (+117)
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- Львовская - 47477 (+586)
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- Николаевская - 19448 (+463)
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- Одесская - 46 985 (+1 147)
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- Полтавская - 23291 (+528)
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- Ровенская - 31798 (+515)
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- Сумская - 30354 (+727)
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- Тернопольская - 28375 (+280)
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- Харьковская - 56361 (+659)
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- Херсонская - 10659 (+288)
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- Хмельницкая - 30228 (+477)
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- Черкасская - 24 046 (+456)
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- Черновицкая - 34 150 (+208)
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- Черниговская - 19 218 (+501)
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Добавим, в Украине на 2 декабря зафиксировано уже 758 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 369 054 человека, летальных случаев - 12 717. Суточный прирост заболеваемости - более 13 000 случаев, при этом количество выздоровевших за сутки превышает количество заболевших.