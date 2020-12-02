В Минздраве назвали регионы с наибольшим приростом случаев COVID-19: Киев в лидерах

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях", - сообщил министр.

Статистика по заболеваемости в Киеве и по областям выглядит так:



Киев - 74012 (+1 735 за сутки)



Винницкая - 17715 (+146)



Волынская - 24791 (+308)



Днепропетровск - 40148 (+489)



Донецк - 23752 (+595)



Житомирская - 30 233 (+133)



Закарпатская - 23 646 (+208)



Запорожская - 32555 (+947)



Ивано-Франковск - 37546 (+529)



Киевская - 39503 (+975)



Кировоградская - 5506 (+124)



Луганская - 6467 (+117)



Львовская - 47477 (+586)



Николаевская - 19448 (+463)



Одесская - 46 985 (+1 147)



Полтавская - 23291 (+528)



Ровенская - 31798 (+515)



Сумская - 30354 (+727)



Тернопольская - 28375 (+280)



Харьковская - 56361 (+659)



Херсонская - 10659 (+288)



Хмельницкая - 30228 (+477)



Черкасская - 24 046 (+456)



Черновицкая - 34 150 (+208)



Черниговская - 19 218 (+501)



Добавим, в Украине на 2 декабря зафиксировано уже 758 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 369 054 человека, летальных случаев - 12 717. Суточный прирост заболеваемости - более 13 000 случаев, при этом количество выздоровевших за сутки превышает количество заболевших.