У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. За минулу добу в Україні найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 було зафіксовано у Чернівецькій, Івано-Франківській, Харківській, Тернопільській, Львівській, Одеській областях та місті Київ. Про це під час брифінгу у вівторок повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Чернівецькій області – 204, Івано-Франківській області – 179, Харківській області – 173, Тернопільській області – 158, Львівській області – 136, місті Київ – 130 та Одеській області – 112 випадків", - зазначив він.
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Нагадаємо, в Україні на 8:40 25 серпня зафіксовано вже понад 108 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 1,6 тисячі.