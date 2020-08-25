У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

КИЇВ. 25 серпня. УНН. За минулу добу в Україні найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 було зафіксовано у Чернівецькій, Івано-Франківській, Харківській, Тернопільській, Львівській, Одеській областях та місті Київ. Про це під час брифінгу у вівторок повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.