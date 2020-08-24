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В Україні оновили карантинні зони: 14 регіонів у "червоній" зоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Відсьогодні 14 адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через COVID-19. Таке рішення 20 серпня ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН.

В Україні оновили карантинні зони: 14 регіонів у "червоній" зоні

"З 00 годин 00 хвилин 24 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - повідомив за підсумками засідання комісії міністр Кабміну Олег Немчінов.

Так, до червоної зони віднесено:

  • місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • місто Самбір Львівської області;
  • місто Біляївка Одеської області;
  • міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
  • місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

до помаранчевої зони:

  • місто Володимир-Волинський, Луцький, Любешівський та Маневицький райони Волинської області;
  • міста Ужгород та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • міста Івано-Франківськ, Бурштин та Калуш, Богородчанський, Калуський, Коломийський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області;
  • Києво-Святошинський район Київської області;
  • міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
  • місто Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольський та Саратський райони Одеської області;
  • місто Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області;
  • міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський та Тернопільський райони Тернопільської області;
  • місто Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;
  • місто Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

до жовтої зони:

  • місто Київ;
  • міста Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський та Старовижівський райони Волинської області;
  • міста Житомир, Коростень та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
  • міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
  • місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав та Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський та Савранський райони Одеської області;
  • місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
  • місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
  • Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збараський, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області;
  • Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;
  • міста Хмельницький, Нетішин та Славута, Білогірський, Волочіський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський та Старосинявський райони Хмельницької області;

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

До цього зонування оновлювали 17 серпня.

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