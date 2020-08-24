В Украине обновили карантинные зоны: 14 регионов в "красной" зоне
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. С сегодняшнего дня 14 административных единиц в Украине отнесены к красному уровню эпидемиологической опасности из-за COVID-19. Такое решение 20 августа приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН.
"С 00 часов 00 минут 24 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - сообщил по итогам заседания комиссии министр Кабмина Олег Немчинов.
Так, к красной зоны отнесены:
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- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
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- город Самбор Львовской области;
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- город Беляевка Одесской области;
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- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
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- город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
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к оранжевой зоне:
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- город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневицкий районы Волынской области;
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- города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
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- Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Калушский, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;
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- Киево-Святошинский район Киевской области;
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- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачовский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;
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- город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы Одесской области;
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- город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;
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- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;
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- город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;
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- город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
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в желтой зоне:
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- город Киев;
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- города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;
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- города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
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- города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы Закарпатской области;
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- город Яремче, Верховинский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
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- города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварский, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;
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- города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;
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- город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
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- город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
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- Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збараський, Козовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;
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- Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;
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- города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочисский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области;
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Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.
До этого зонирование обновляли 17 августа.