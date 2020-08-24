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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине обновили карантинные зоны: 14 регионов в "красной" зоне

Киев • УНН

 • 236683 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. С сегодняшнего дня 14 административных единиц в Украине отнесены к красному уровню эпидемиологической опасности из-за COVID-19. Такое решение 20 августа приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНН.

В Украине обновили карантинные зоны: 14 регионов в "красной" зоне

"С 00 часов 00 минут 24 августа (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", - сообщил по итогам заседания комиссии министр Кабмина Олег Немчинов.

Так, к красной зоны отнесены:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

к оранжевой зоне:

  • город Владимир-Волынский, Луцкий, Любашевский и Маневицкий районы Волынской области;
  • города Ужгород и Чоп, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Богородчанский, Калушский, Коломыйский и Надворнянский районы Ивано-Франковской области;
  • Киево-Святошинский район Киевской области;
  • города Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Раздел, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачовский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Самборский, Пустомытовский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Старосамборский, Стрыйский, Турковский и Яворовский районы Львовской области;
  • город Измаил, Белгородской, Николаевский, Овидиопольский и Саратский районы Одесской области;
  • город Вараш, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Острожский районы Ровенской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Харьков, Богодуховский и Первомайский районы Харьковской области;
  • город Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Кельменецкий, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

в желтой зоне:

  • город Киев;
  • города Луцк и Нововолынск, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Ратновский и Старовыжевский районы Волынской области;
  • города Житомир, Коростень и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Мукачево и Хуст, Виноградовский, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы Закарпатской области;
  • город Яремче, Верховинский, Галицкий, Долинский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав и Фастов, Бориспольский, Броварский, Васильковский, Макаровский и Фастовский районы Киевской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск, Подольск, Теплодар и Южный, Ананьевский, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Лиманский, Подольский и Савранский районы Одесской области;
  • город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Демидовский, Корецкий, Млыновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • город Сумы, Кролевецкий, Недрыгайловский, Ахтырский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збараський, Козовский, Лановецкий, Подволочиский, Теребовлянский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Змиевский, Золочевский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Нетешин, Славута, Белогорский, Волочисский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский и Старосинявский районы Хмельницкой области;

Такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.

До этого зонирование обновляли 17 августа.

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