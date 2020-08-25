В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

КИЕВ. 25 августа. УНН. За прошлые сутки в Украине больше всего новых случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Львовской, Одесской областях и городе Киев. Об этом во время брифинга во вторник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.