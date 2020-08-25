В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. За прошлые сутки в Украине больше всего новых случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Львовской, Одесской областях и городе Киев. Об этом во время брифинга во вторник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 204, Ивано-Франковской области - 179, Харьковской области - 173, Тернопольской области - 158, Львовской области - 136, городе Киев - 130 и Одесской области - 112 случаев", - отметил он.
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Напомним, в Украине на 8:40 25 августа зафиксировано уже более 108 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 1,6 тысячи.