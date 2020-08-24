У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

“Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Чернівецькій області — 241, місті Київ — 209, Івано-Франківській області — 170, Одеській області — 145, Львівській області — 142, Харківській області — 141 та Тернопільській області — 139”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтверджено 1 799 нових випадків захворювання на COVID-19, з них захворіло 127 дітей та 86 медичних працівників.