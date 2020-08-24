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У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні за останню добу найбільше нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19 було зафіксовано у Чернівецькій, Івано-Франківській, Одеській, Львівській, Харківській, Тернопільській областях та місті Києві. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

“Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Чернівецькій області — 241, місті Київ — 209, Івано-Франківській області — 170, Одеській області — 145, Львівській області — 142, Харківській області — 141 та Тернопільській області — 139”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтверджено 1 799 нових випадків захворювання на COVID-19, з них захворіло 127 дітей та 86 медичних працівників.

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