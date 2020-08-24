В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

“Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области — 241, городе Киев — 209, Ивано-Франковской области — 170, Одесской области — 145, Львовской области — 142, Харьковской области — 141 и Тернопольской области — 139”, — отметил он.

Напомним, в Украине за последние сутки подтверждено 1799 новых случаев заболевания COVID-19, из них заболело 127 детей и 86 медицинских работников.