В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Украине за последние сутки больше всего новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Одесской, Львовской, Харьковской, Тернопольской областях и городе Киеве. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области — 241, городе Киев — 209, Ивано-Франковской области — 170, Одесской области — 145, Львовской области — 142, Харьковской области — 141 и Тернопольской области — 139”, — отметил он.
Напомним, в Украине за последние сутки подтверждено 1799 новых случаев заболевания COVID-19, из них заболело 127 детей и 86 медицинских работников.