У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Харківській області - 204, у Львівській області - 181, у Чернівецькій області - 172, в Івано-Франківській області - 169. Ви бачите, що кількість захворівших у нас не падає, вона зростає. Якщо подивитися на ту динаміку, яку ми спостерігаємо протягом останніх двох тижнів. І вважаємо, що дуже важливо дотримуватися всіх рекомендацій, які дає Міністерство охорони здоров’я", - зазначив Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні виявили 94436 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 1616, одужало - 48925 осіб (+761 за добу), померло через наслідки хвороби - 2116 осіб (+27 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 3272 (+38);

▪️ Волинська область — 4792 (+85);

▪️ Дніпропетровська область — 1772 (+22);

▪️ Донецька область — 1100 (+6);

▪️ Житомирська область — 2497 (+18);

▪️ Закарпатська область — 6435 (+106);

▪️ Запорізька область — 1154 (+36);

▪️ Івано-Франківська область — 6959 (+169);

▪️ Кіровоградська область — 746 (+3);

▪️ м. Київ — 10730 (+88);

▪️ Київська область — 4620 (+66);

▪️ Львівська область — 12260 (+181);

▪️ Луганська область — 185 (+1);

▪️ Миколаївська область — 832 (+13);

▪️ Одеська область — 5158 (+96);

▪️ Полтавська область — 565 (+8);

▪️ Рівненська область — 7828 (+112);

▪️ Сумська область — 966 (+75);

▪️ Тернопільська область — 3902 (+85);

▪️ Харківська область — 6360 (+204);

▪️ Херсонська область — 304 (+3);

▪️ Хмельницька область — 1628 (+10);

▪️ Чернівецька область — 7954 (+172);

▪️ Черкаська область — 1167 (+2);

▪️ Чернігівська область — 1250 (+17).

Нагадаємо, в Україні вже 94,4 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 616.