В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано: в Харьковской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Харьковской области - 204, во Львовской области - 181, в Черновицкой области - 172, в Ивано-Франковской области - 169. Вы видите, что количество заболевших у нас не падает, оно растет. Если посмотреть на ту динамику, которую мы наблюдаем в течение последних двух недель. И считаем, что очень важно соблюдать все рекомендации, которые дает Министерство здравоохранения", - отметил Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине обнаружили 94436 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 1616, выздоровели - 48925 человек (+761 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2116 человек (+27 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 3272 (+38);
▪️ Волынская область - 4792 (85);
▪️ Днепропетровская область - 1772 (+22);
▪️ Донецкая область - 1100 (+6);
▪️ Житомирская область - 2497 (+18);
▪️ Закарпатская область - 6435 (+106);
▪️ Запорожская область - 1154 (+36);
▪️ Ивано-Франковская область - 6959 (+169);
▪️ Кировоградская область - 746 (+3);
▪️ г. Киев - 10730 (+88);
▪️ Киевская область - 4620 (+66);
▪️ Львовская область - 12260 (+181);
▪️ Луганская область - 185 (+1);
▪️ Николаевская область - 832 (+13);
▪️ Одесская область - 5158 (+96);
▪️ Полтавская область - 565 (8);
▪️ Ровенская область - 7828 (+112);
▪️ Сумская область - 966 (+75);
▪️ Тернопольская область - 3902 (85);
▪️ Харьковская область - 6360 (+204);
▪️ Херсонская область - 304 (+3);
▪️ Хмельницкая область - 1628 (+10);
▪️ Черновицкая область - 7954 (+172);
▪️ Черкасская область - 1167 (+2);
▪️ Черниговская область - 1250 (+17).
Напомним, в Украине уже 94,4 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1616.