У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у Львівській області – 161, Одеській – 134, Харківській області – 129, Івано-Франківській області - 114 випадків", - зазначив він.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 83115 випадків коронавірусного захворювання COVID-19: нових за добу - 1158, одужало від COVID-19 - 44934 особи (+575 за добу), померла через наслідки хвороби - 1951 особа (+29 за добу), підозри на хворобу отримали - 138695 осіб (+1537 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 3002 (+17);

▪️ Волинська область — 4375 (+48);

▪️ Дніпропетровська область — 1571 (0);

▪️ Донецька область — 982 (+6);

▪️ Житомирська область — 2178 (+24);

▪️ Закарпатська область — 5875 (+66);

▪️ Запорізька область — 959 (+6);

▪️ Івано-Франківська область — 5911 (+114);

▪️ Кіровоградська область — 725 (+1);

▪️ м. Київ — 9687 (+124);

▪️ Київська область — 4239 (+42);

▪️ Львівська область — 11142 (+161);

▪️ Луганська область — 157 (+2);

▪️ Миколаївська область — 729 (+13);

▪️ Одеська область — 4364 (+134);

▪️ Полтавська область — 503 (+6);

▪️ Рівненська область — 7018 (+95);

▪️ Сумська область — 702 (+3);

▪️ Тернопільська область — 3375 (+51);

▪️ Харківська область — 5030 (+129);

▪️ Херсонська область — 271 (+2);

▪️ Хмельницька область — 1376 (+8);

▪️ Чернівецька область — 6867 (+90);

▪️ Черкаська область — 1039 (+3);

▪️ Чернігівська область — 1038 (+14).

Нагадаємо, в Україні на 8:50 11 серпня зафіксовано вже понад 83 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - знову більше ніж тисяча.