У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. За останню добу в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 була зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Одеській областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у Львівській області – 161, Одеській – 134, Харківській області – 129, Івано-Франківській області - 114 випадків", - зазначив він.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 83115 випадків коронавірусного захворювання COVID-19: нових за добу - 1158, одужало від COVID-19 - 44934 особи (+575 за добу), померла через наслідки хвороби - 1951 особа (+29 за добу), підозри на хворобу отримали - 138695 осіб (+1537 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 3002 (+17);
▪️ Волинська область — 4375 (+48);
▪️ Дніпропетровська область — 1571 (0);
▪️ Донецька область — 982 (+6);
▪️ Житомирська область — 2178 (+24);
▪️ Закарпатська область — 5875 (+66);
▪️ Запорізька область — 959 (+6);
▪️ Івано-Франківська область — 5911 (+114);
▪️ Кіровоградська область — 725 (+1);
▪️ м. Київ — 9687 (+124);
▪️ Київська область — 4239 (+42);
▪️ Львівська область — 11142 (+161);
▪️ Луганська область — 157 (+2);
▪️ Миколаївська область — 729 (+13);
▪️ Одеська область — 4364 (+134);
▪️ Полтавська область — 503 (+6);
▪️ Рівненська область — 7018 (+95);
▪️ Сумська область — 702 (+3);
▪️ Тернопільська область — 3375 (+51);
▪️ Харківська область — 5030 (+129);
▪️ Херсонська область — 271 (+2);
▪️ Хмельницька область — 1376 (+8);
▪️ Чернівецька область — 6867 (+90);
▪️ Черкаська область — 1039 (+3);
▪️ Чернігівська область — 1038 (+14).

Нагадаємо, в Україні на 8:50 11 серпня зафіксовано вже понад 83 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - знову більше ніж тисяча.

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