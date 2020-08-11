В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. За последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской и Одесской областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: во Львовской области - 161, Одесской - 134, Харьковской области - 129, Ивано-Франковской области - 114 случаев", - отметил он.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зафиксировано 83115 случаев коронавирусного заболевания COVID-19: новых за сутки - 1158, выздоровели от COVID-19 - 44934 человека (+575 за сутки), умерл из-за последствий болезни - 1951 человек (+29 за сутки), подозрения на болезнь получили - 138 695 человек (+1537 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 3002 (+17);
▪️ Волынская область - 4375 (+48);
▪️ Днепропетровская область - 1571 (0);
▪️ Донецкая область - 982 (+6);
▪️ Житомирская область - 2178 (+24);
▪️ Закарпатская область - 5875 (+66);
▪️ Запорожская область - 959 (+6);
▪️ Ивано-Франковская область - 5911 (+114);
▪️ Кировоградская область - 725 (+1);
▪️ г. Киев - 9687 (+124);
▪️ Киевская область - 4239 (+42);
▪️ Львовская область - 11142 (+161);
▪️ Луганская область - 157 (+2);
▪️ Николаевская область - 729 (+13);
▪️ Одесская область - 4364 (+134);
▪️ Полтавская область - 503 (+6);
▪️ Ровенская область - 7018 (+95);
▪️ Сумская область - 702 (+3);
▪️ Тернопольская область - 3375 (+51);
▪️ Харьковская область - 5030 (+129);
▪️ Херсонская область - 271 (+2);
▪️ Хмельницкая область - 1376 (8);
▪️ Черновицкая область - 6867 (+90);
▪️ Черкасская область - 1039 (+3);
▪️ Черниговская область - 1038 (+14).
Напомним, в Украине 8:50 на 11 августа зафиксировано уже более 83 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - опять более тысячи.