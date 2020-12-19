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У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у Києві та Одеській області - по понад тисячі. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві (1364), в Одеській (1161), у Запорізькій (829), у Київській (827) та у Дніпропетровській (667) областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу: госпіталізовано – 2 865 осіб, летальних випадків – 213, одужало – 13 314 осіб, здійснено тестувань за добу – 60 089 (зокрема методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).

Зокрема вказується, що за добу захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 956 123 особи, одужало – 574 536 осіб, летальних випадків – 16 469, проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.

Загалом випадки виявлено: 

  • м. Київ – 99 694 випадки;
  • Вінницька область – 20 781 випадок;
  • Волинська область – 30 197 випадків;
  • Дніпропетровська область – 52 068 випадків;
  • Донецька область – 31 929 випадків;
  • Житомирська область – 36 061 випадок;
  • Закарпатська область – 27 003 випадки;
  • Запорізька область – 46 544 випадки;
  • Івано-Франківська область – 41 798 випадків;
  • Київська область – 52 415 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 707 випадків;
  • Луганська область – 8 640 випадків;
  • Львівська область – 56 442 випадки;
  • Миколаївська область – 26 260 випадків;
  • Одеська область – 63 124 випадки;
  • Полтавська область – 31 433 випадки;
  • Рівненська область – 38 315 випадків;
  • Сумська область – 37 612 випадків;
  • Тернопільська область – 32 235 випадків;
  • Харківська область – 64 792 випадки;
  • Херсонська область – 15 449 випадків;
  • Хмельницька область – 36 360 випадків;
  • Черкаська область – 34 451 випадок;
  • Чернівецька область – 37 949 випадків;
  • Чернігівська область – 26 864 випадки.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 956 тисяч випадків COVID-19, за добу - 11 742.

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