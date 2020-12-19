У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстрована у Києві та Одеській області - по понад тисячі. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у місті Києві (1364), в Одеській (1161), у Запорізькій (829), у Київській (827) та у Дніпропетровській (667) областях", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу: госпіталізовано – 2 865 осіб, летальних випадків – 213, одужало – 13 314 осіб, здійснено тестувань за добу – 60 089 (зокрема методом ПЛР – 39 258, методом ІФА – 20 831).
Зокрема вказується, що за добу захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 956 123 особи, одужало – 574 536 осіб, летальних випадків – 16 469, проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.
Загалом випадки виявлено:
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- м. Київ – 99 694 випадки;
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- Вінницька область – 20 781 випадок;
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- Волинська область – 30 197 випадків;
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- Дніпропетровська область – 52 068 випадків;
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- Донецька область – 31 929 випадків;
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- Житомирська область – 36 061 випадок;
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- Закарпатська область – 27 003 випадки;
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- Запорізька область – 46 544 випадки;
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- Івано-Франківська область – 41 798 випадків;
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- Київська область – 52 415 випадків;
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- Кіровоградська область – 7 707 випадків;
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- Луганська область – 8 640 випадків;
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- Львівська область – 56 442 випадки;
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- Миколаївська область – 26 260 випадків;
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- Одеська область – 63 124 випадки;
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- Полтавська область – 31 433 випадки;
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- Рівненська область – 38 315 випадків;
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- Сумська область – 37 612 випадків;
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- Тернопільська область – 32 235 випадків;
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- Харківська область – 64 792 випадки;
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- Херсонська область – 15 449 випадків;
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- Хмельницька область – 36 360 випадків;
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- Черкаська область – 34 451 випадок;
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- Чернівецька область – 37 949 випадків;
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- Чернігівська область – 26 864 випадки.
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Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 956 тисяч випадків COVID-19, за добу - 11 742.