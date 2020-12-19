В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 55548 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 88189 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 163749 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 169160 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 372346 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 218785 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 490710 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 347981 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 228610 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251157 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
4.5м/с
78%
Популярные новости

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 77009 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 72879 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 59684 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 22356 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 31904 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 130476 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 118901 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 208114 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 372347 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 490711 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 22853 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 35060 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 42785 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 72388 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 94076 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

Киев • УНН

 • 15317 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Одесской области - по более тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (1364), в Одесской (1161), в Запорожской (829), в Киевской (827) и в Днепропетровской (667) областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки: госпитализированы - 2865 человек, летальных случаев - 213, выздоровели - 13314 человек, осуществлено тестирований за сутки - 60 089 (в том числе методом ПЦР - 39258, методом ИФА - 20831).

В частности указывается, что за сутки заболели 547 детей и 481 медработник.

За все время пандемии в Украине: заболело - 956 123 человека, выздоровели - 574 536 человек, летальных случаев - 16469, проведено ПЦР-тестов - 5248720.

В общем случаи выявлено:

  • г. Киев - 99694 случаи;
  • Винницкая область - 20 781 случай;
  • Волынская область - 30 197 случаев;
  • Днепропетровская область - 52 068 случаев;
  • Донецкая область - 31 929 случаев;
  • Житомирская область - 36 061 случай;
  • Закарпатская область - 27 003 случая;
  • Запорожская область - 46 544 случая;
  • Ивано-Франковская область - 41 798 случаев;
  • Киевская область - 52 415 случаев;
  • Кировоградская область - 7707 случаев;
  • Луганская область - 8640 случаев;
  • Львовская область - 56 442 случая;
  • Николаевская область - 26 260 случаев;
  • Одесская область - 63124 случаи;
  • Полтавская область - 31 433 случая;
  • Ровенская область - 38 315 случаев;
  • Сумская область - 37 612 случаев;
  • Тернопольская область - 32 235 случаев;
  • Харьковская область - 64 792 случая;
  • Херсонская область - 15 449 случаев;
  • Хмельницкая область - 36 360 случаев;
  • Черкасская область - 34 451 случай;
  • Черновицкая область - 37 949 случаев;
  • Черниговская область - 26 864 случая.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 956 000 случаев COVID-19, за сутки - 11 742.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,737.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59