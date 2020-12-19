В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Киеве и Одесской области - по более тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Киеве (1364), в Одесской (1161), в Запорожской (829), в Киевской (827) и в Днепропетровской (667) областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки: госпитализированы - 2865 человек, летальных случаев - 213, выздоровели - 13314 человек, осуществлено тестирований за сутки - 60 089 (в том числе методом ПЦР - 39258, методом ИФА - 20831).
В частности указывается, что за сутки заболели 547 детей и 481 медработник.
За все время пандемии в Украине: заболело - 956 123 человека, выздоровели - 574 536 человек, летальных случаев - 16469, проведено ПЦР-тестов - 5248720.
В общем случаи выявлено:
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- г. Киев - 99694 случаи;
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- Винницкая область - 20 781 случай;
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- Волынская область - 30 197 случаев;
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- Днепропетровская область - 52 068 случаев;
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- Донецкая область - 31 929 случаев;
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- Житомирская область - 36 061 случай;
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- Закарпатская область - 27 003 случая;
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- Запорожская область - 46 544 случая;
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- Ивано-Франковская область - 41 798 случаев;
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- Киевская область - 52 415 случаев;
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- Кировоградская область - 7707 случаев;
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- Луганская область - 8640 случаев;
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- Львовская область - 56 442 случая;
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- Николаевская область - 26 260 случаев;
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- Одесская область - 63124 случаи;
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- Полтавская область - 31 433 случая;
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- Ровенская область - 38 315 случаев;
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- Сумская область - 37 612 случаев;
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- Тернопольская область - 32 235 случаев;
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- Харьковская область - 64 792 случая;
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- Херсонская область - 15 449 случаев;
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- Хмельницкая область - 36 360 случаев;
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- Черкасская область - 34 451 случай;
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- Черновицкая область - 37 949 случаев;
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- Черниговская область - 26 864 случая.
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Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине уже 956 000 случаев COVID-19, за сутки - 11 742.