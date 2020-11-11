У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях", - повідомив Степанов.

Кількість захворювань у Києві і по областях така:



Київ — 46632 (+965 за добу)



Вінницька — 12970 (+205)



Волинська — 17236 (+415)



Дніпропетровська — 18690 (+366)



Донецька — 15066 (+488)



Житомирська — 20194 (+578)



Закарпатська — 18056 (+436)



Запорізька — 15285 (+592)



Івано-Франківська — 25643 (+589)



Київська — 21731 (+693)



Кіровоградська — 3280 (+76)



Луганська — 4738 (+95)



Львівська — 34988 (+684)



Миколаївська — 11092 (+305)



Одеська — 30041 (+705)



Полтавська — 13143 (+420)



Рівненська — 23035 (+413)



Сумська — 15662 (+365)



Тернопільська — 22549 (+160)



Харківська — 44948 (+482)



Херсонська — 6075 (+242)



Хмельницька — 20826 (+498)



Черкаська — 11063 (+144)



Чернівецька — 26301 (+466)



Чернігівська — 10564 (+229)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, і показник вже перевищив 10 тисяч за добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.