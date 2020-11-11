У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. За останню добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у місті Київ, Одеській, Київській, Львівській та Запорізькій областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях", - повідомив Степанов.
Кількість захворювань у Києві і по областях така:
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- Київ — 46632 (+965 за добу)
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- Вінницька — 12970 (+205)
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- Волинська — 17236 (+415)
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- Дніпропетровська — 18690 (+366)
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- Донецька — 15066 (+488)
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- Житомирська — 20194 (+578)
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- Закарпатська — 18056 (+436)
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- Запорізька — 15285 (+592)
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- Івано-Франківська — 25643 (+589)
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- Київська — 21731 (+693)
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- Кіровоградська — 3280 (+76)
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- Луганська — 4738 (+95)
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- Львівська — 34988 (+684)
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- Миколаївська — 11092 (+305)
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- Одеська — 30041 (+705)
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- Полтавська — 13143 (+420)
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- Рівненська — 23035 (+413)
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- Сумська — 15662 (+365)
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- Тернопільська — 22549 (+160)
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- Харківська — 44948 (+482)
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- Херсонська — 6075 (+242)
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- Хмельницька — 20826 (+498)
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- Черкаська — 11063 (+144)
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- Чернівецька — 26301 (+466)
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- Чернігівська — 10564 (+229)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, і показник вже перевищив 10 тисяч за добу.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.