У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити в розрізі регіонів то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області – 109, Івано-Франківській області – 79, Рівненській області – 67, та місті Київ – 87", - сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 19 липня зафіксовано понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків за добу - 731.