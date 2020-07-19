У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зафіксована у Львівській, Рівненській, Івано-Франківській областях та місті Києві. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити в розрізі регіонів то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області – 109, Івано-Франківській області – 79, Рівненській області – 67, та місті Київ – 87", - сказав міністр.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 19 липня зафіксовано понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків за добу - 731.