В Україні виявили 731 новий випадок COVID-19 за добу, 8 – летальних
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. В Україні на 9 годину 19 липня зафіксовано понад 58 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків за добу - 731. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, всього в Україні виявлено на сьогодні 58 842 хворих на COVID-19.
Внаслідок хвороби загалом померли 1 485 людей, з них 8 - за останню добу.
Одужали від хвороби вже 30 879, за добу - 354.
Нагадаємо, кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 259 тис., перевищивши 13,8 млн.