В Украине обнаружили 731 новый случай COVID-19 за сутки, 8 - летальных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Украине на 9 часов 19 июля зафиксировано более 58 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев за сутки - 731. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, всего в Украине выявлено на сегодня 58 842 больных COVID-19.
Вследствие болезни вообще умерли 1 485 человек, из них 8 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 30 879, за сутки - 354.
Напомним, количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 259 тыс., превысив 13,8 млн.