В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской областях и городе Киеве. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 109, Ивано-Франковской области - 79, Ровенской области - 67, и городе Киев - 87", - сказал министр.
Напомним, в Украине на 9 часов 19 июля зафиксировано более 58 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев за сутки - 731.