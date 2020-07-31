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У МОЗ назвали основні пріоритети в роботі екстреної медичної допомоги

У МОЗ назвали основні пріоритети в роботі екстреної медичної допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Основними пріоритетами в роботі екстреної медичної допомоги є швидкість приїзду швидкої, робота диспетчерської служби та професійний рівень працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Які ми бачимо основні пріоритети в роботі екстреної медичної допомоги. Звичайно, це час доїзду, бо секунди, навіть не хвилини, а секунди, інколи рятують життя. Також робота нашої диспетчерської служби. Робота диспетчерської служби - від неї залежить саме диспетчеризація, тобто, коли машина потребує в стислі терміни доїхати. І, звичайно, це люди, які працюють. Професійний рівень цих людей”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що є показник успішності реанімації людей і в нашій країні становить 8,5%, тоді як в країнах ЄС він на рівні 28-30%.

“Від чого це залежить. Я завжди це наголошував і наголошую, що в нас, на мою думку, найкращі медичні працівники. Просто треба дати можливість навчатися, удосконалювати свої знання. І я впевнений, що ми… вже найближчі декілька років близько наблизимось до таких же показників, як в європейських країнах. Залежить від багатьох чинників, які не робилися останні 30 років, всі роки нашої незалежності. Ми чітко бачимо проблематику і ми відверто про неї говоримо… Тут і стан наших доріг, і неправильно побудовані були маршрути пацієнтів”, - додав Максим Степанов.

За його словами, ми всі живемо в цій країні і всі знаємо, що інколи могли привезти в лікарню, а потім виявлялося, що треба було везти в іншу.

“І також велика проблема - це незахищеність медичних кадрів… Дуже велика кількість нападів на них відбувається. Вони їдуть і вони не знають, куди вони їдуть, і що там саме з ними буде відбуватися. Також, звичайно, це і низьке фінансування. Всі ці проблеми - ми їх достатньо чітко розуміємо і достатньо чітко знаємо”,- зазначив Максим Степанов.

Також, згідно з даними презентації, проблемами екстреної медичної допомоги є водійська етика, стан автопарку, значна кількість непрофільних викликів - понад 80%, поганий зв’язок для онлайн-передачі даних, паперова фіксація всіх даних екстреної меддопомоги, інклюзивність, відсутність домедичної допомоги, відсутність відділень ЕМД у лікарнях, відсутність достовірних статистичних даних, міжвідомча координація та відсутність алгоритмів реагування в надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, у МОЗ напрацювали нові алгоритми надання екстреної допомоги.

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