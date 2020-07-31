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В Минздраве назвали основные приоритеты в работе экстренной медицинской помощи

В Минздраве назвали основные приоритеты в работе экстренной медицинской помощи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Основными приоритетами в работе экстренной медицинской помощи является скорость приезда скорой, работа диспетчерской службы и профессиональный уровень работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Какие мы видим основные приоритеты в работе экстренной медицинской помощи. Конечно, это время проезда, потому что секунды, даже не минуты, а секунды, иногда спасают жизни. Также работа нашей диспетчерской службы. Работа диспетчерской службы - от нее зависит именно диспетчеризация, то есть, когда машина нуждается в сжатые сроки доехать. И, конечно, это люди, которые работают. Профессиональный уровень этих людей", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что показатель успешности реанимации людей и в нашей стране составляет 8,5%, тогда как в странах ЕС он на уровне 28-30%.

"От чего это зависит. Я всегда это подчеркивал и подчеркиваю, что у нас, по моему мнению, лучшие медицинские работники. Просто надо дать возможность учиться, совершенствовать свои знания. И я уверен, что мы...уже ближайшие несколько лет около приблизимся к таким же показателям, как в европейских странах. Зависит от многих факторов, которые не делались последние 30 лет, все годы нашей независимости. Мы четко видим проблематику и мы откровенно о ней говорим... Тут и состояние наших дорог, и неправильно построенные были маршруты пациентов", - добавил Максим Степанов.

По его словам, мы все живем в этой стране и все знаем, что иногда могли привезти в больницу, а потом оказывалось, что надо было везти в другую.

"И также большая проблема - это незащищенность медицинских кадров... Очень большое количество нападений на них происходит. Они едут и они не знают, куда они едут, и что там именно с ними будет происходить. Также, конечно, это и низкое финансирование. Все эти проблемы - мы их достаточно четко понимаем и достаточно четко знаем", - отметил Максим Степанов.

Также, согласно данным презентации, проблемами экстренной медицинской помощи является водительская этика, состояние автопарка, значительное количество непрофильных вызовов - более 80%, плохая связь для онлайн-передачи данных, бумажная фиксация всех данных экстренной медпомощи, инклюзивность, отсутствие домедицинской помощи, отсутствие отделений ЭМП в больницах, отсутствие достоверных статистических данных, межведомственная координация и отсутствие алгоритмов реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, в Минздраве разработали новые алгоритмы оказания экстренной помощи.

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