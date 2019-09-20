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У МОЗ направлять комісію до Одеського медуніверситету для перевірки кошторису

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Щоб затвердити кошторис для виплати зарплат і стипендій персоналу і студентам Одеського національного медичного університету, туди буде направлено комісію для перевірки кошторису. Про це учасникам акції одеського вишу під Кабміном заявив радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїмов, передає кореспондент УНН.

"Що стосується стипендій і зарплат, в понеділок їде комісія. Вона має за кілька днів приїхати з кошторисом - яка сума стипендій, яка сума зарплат. Ви маєте розуміти, чому їде комісія. Поясню: ми не знаємо, що сюди заклали. Ми бачимо багато паперів, які приходять до нас. Ми маємо визначити для себе, що в тих суммах грошей нема нічого зашитого "лєвого" - лише стипендії і зарплатні", - сказав радник міністра.

На питання про те, що заважає зараз міністерству дозволити здійснення виплат за кошторисом по зарплатах та стипендіях, він заявив, що "цифри, які до нас надходять, викликають сумнів".

"Якщо міністр зараз візьме і це підпише, а там буде зашито щось - не тільки стипендії і зарплатні, тоді відповідати за це буде міністр", - додав Раїмов.

Нагадаємо, персонал Одеського медуніверситету готовий до безстрокового страйку у разі невиплат зарплат і стипендій.

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