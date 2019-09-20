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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 66429 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112475 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104293 просмотра

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6 марта, 14:10 • 111186 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Минздраве направят комиссию в Одесский медуниверситет для проверки сметы

В Минздраве направят комиссию в Одесский медуниверситет для проверки сметы

Киев  •  УНН

 • 12003 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Чтобы утвердить смету для выплаты зарплат и стипендий персоналу и студентам Одесского национального медицинского университета, туда будет направлена комиссия для проверки сметы. Об этом участникам акции одесского вуза под Кабмином заявил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, передает корреспондент УНН.

"Что касается стипендий и зарплат, в понедельник едет комиссия. Она должна за несколько дней приехать со сметой - какая сумма стипендий, какая сумма зарплат. Вы должны понимать, почему едет комиссия. Поясню: мы не знаем, что сюда заложили. Мы видим много бумаг, которые приходят к нам. Мы должны определить для себя, что в тех суммах денег нет ничего зашитого "левого" - лишь стипендии и зарплаты", - сказал советник министра.

На вопрос о том, что мешает сейчас министерству разрешить осуществление выплат по смете по зарплатам и стипендиям, он заявил, что "цифры, которые к нам поступают, вызывают сомнение".

"Если министр сейчас возьмет и это подпишет, а там зашито что-то - не только стипендии и зарплаты, тогда отвечать за это будет министр", - добавил Раимов.

Напомним, персонал Одесского медуниверситета готов к бессрочной забастовке в случае невыплат зарплат и стипендий.

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