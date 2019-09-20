В Минздраве направят комиссию в Одесский медуниверситет для проверки сметы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Чтобы утвердить смету для выплаты зарплат и стипендий персоналу и студентам Одесского национального медицинского университета, туда будет направлена комиссия для проверки сметы. Об этом участникам акции одесского вуза под Кабмином заявил советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов, передает корреспондент УНН.
"Что касается стипендий и зарплат, в понедельник едет комиссия. Она должна за несколько дней приехать со сметой - какая сумма стипендий, какая сумма зарплат. Вы должны понимать, почему едет комиссия. Поясню: мы не знаем, что сюда заложили. Мы видим много бумаг, которые приходят к нам. Мы должны определить для себя, что в тех суммах денег нет ничего зашитого "левого" - лишь стипендии и зарплаты", - сказал советник министра.
На вопрос о том, что мешает сейчас министерству разрешить осуществление выплат по смете по зарплатам и стипендиям, он заявил, что "цифры, которые к нам поступают, вызывают сомнение".
"Если министр сейчас возьмет и это подпишет, а там зашито что-то - не только стипендии и зарплаты, тогда отвечать за это будет министр", - добавил Раимов.
Напомним, персонал Одесского медуниверситета готов к бессрочной забастовке в случае невыплат зарплат и стипендий.