Персонал Одеського медуніверситету готовий до безстрокового страйку у разі невиплат зарплат і стипендій

"Ми обурені тим, що вже майже 9 місяців наші студенти і велика частина співробітників не отримує заробітну плату. Ми чекали протягом трьох тижнів цього начального року у вересні, що буде підписаний кошторис на виплату зарплати співробітникам і стипендії студентам. На жаль, нічого цього не сталося", - заявив Тарабрін.

За його словами, в університеті сподівалися, що з приходом нової команди Міністерства охорони здоров'я ситуація зміниться.

"Ми отримали інформацію про те, що люди, які зайшли в МОЗ і позиціонують себе як або радник, або помічники, або претендують на посаду заступника міністра, всіляко заважають, підносять невірну інформацію... Ми хочемо висловити своє обурення і донести до міністра, Прем'єр-міністра, до Президента, що ми мовчати не будемо. Ми готові до безстрокового страйку. Весь університет протягом року схвильований", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, під Кабміном зібралися студенти Одеського медуніверситету.