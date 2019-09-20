Персонал Одеського медуніверситету готовий до безстрокового страйку у разі невиплат зарплат і стипендій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Співробітники Одеського національного медичного університету готові оголосити безстроковий страйк у випадку, якщо продовжуватимуться затримки з виплатами стипендій для студентів і зарплат для персоналу. Про це в коментарі УНН сказав в.о. проректора з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Одеського національного медичного університету Олег Тарабрін.
"Ми обурені тим, що вже майже 9 місяців наші студенти і велика частина співробітників не отримує заробітну плату. Ми чекали протягом трьох тижнів цього начального року у вересні, що буде підписаний кошторис на виплату зарплати співробітникам і стипендії студентам. На жаль, нічого цього не сталося", - заявив Тарабрін.
За його словами, в університеті сподівалися, що з приходом нової команди Міністерства охорони здоров'я ситуація зміниться.
"Ми отримали інформацію про те, що люди, які зайшли в МОЗ і позиціонують себе як або радник, або помічники, або претендують на посаду заступника міністра, всіляко заважають, підносять невірну інформацію... Ми хочемо висловити своє обурення і донести до міністра, Прем'єр-міністра, до Президента, що ми мовчати не будемо. Ми готові до безстрокового страйку. Весь університет протягом року схвильований", - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, під Кабміном зібралися студенти Одеського медуніверситету.