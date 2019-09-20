Персонал Одесского медуниверситета готов к бессрочной забастовке в случае невыплаты зарплат и стипендий

"Мы возмущены тем, что уже практически 9 месяцев наши студенты и большая часть сотрудников не получает заработную плату. Мы ждали на протяжении трёх недель этого начального года в сентябре, что будет подписана смета на выплату зарплаты сотрудникам и стипендии студентам. К сожалению, ничего этого не случилось", - заявил Тарабрин.

По его словам, в университете надеялись, что с приходом новой команды Минздрава ситуация изменится.

"Мы получили информацию о том, что люди, которые зашли в Минздрав и позиционируют себя как либо советник, либо помощники, либо претендуют на должность заместителя министра, всячески мешают, преподносят неверную информацию.... Мы хотим выразить своё негодование и донести до министра, Премьер-министра, до Президента, что мы молчать не будем. Мы готовы к бессрочной забастовке. Весь университет на протяжении года взбудоражен", - сказал собеседник.

Напомним, под Кабмином собрались студенты Одесского медуниверситета.