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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58076 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111252 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103098 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110150 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119605 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148254 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148645 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140457 просмотра

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Персонал Одесского медуниверситета готов к бессрочной забастовке в случае невыплаты зарплат и стипендий

Персонал Одесского медуниверситета готов к бессрочной забастовке в случае невыплаты зарплат и стипендий

Киев  •  УНН

 • 10126 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Сотрудники Одесского национального медицинского университета готовы объявить бессрочную забастовку в случае, если продолжатся задержки с выплатами стипендий для студентов и зарплат для персонала. Об этом в комментарии УНН сказал и.о. проректора по научно-педагогической работе, заведующий кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Одесского национального медицинского университета Олег Тарабрин.

"Мы возмущены тем, что уже практически 9 месяцев наши студенты и большая часть сотрудников не получает заработную плату. Мы ждали на протяжении трёх недель этого начального года в сентябре, что будет подписана смета на выплату зарплаты сотрудникам и стипендии студентам. К сожалению, ничего этого не случилось", - заявил Тарабрин.

По его словам, в университете надеялись, что с приходом новой команды Минздрава ситуация изменится.

"Мы получили информацию о том, что люди, которые зашли в Минздрав и позиционируют себя как либо советник, либо помощники, либо претендуют на должность заместителя министра, всячески мешают, преподносят неверную информацию.... Мы хотим выразить своё негодование и донести до министра, Премьер-министра, до Президента, что мы молчать не будем. Мы готовы к бессрочной забастовке. Весь университет на протяжении года взбудоражен", - сказал собеседник.

Напомним, под Кабмином собрались студенты Одесского медуниверситета.

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