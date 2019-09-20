Под Кабмином собрались студенты Одесского медуниверситета
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Под зданием Кабинета министров Украины в Киеве проходит акция коллектива и студентов Одесского национального медицинского университета, передает корреспондент УНН.
Под стенами Дома правительства собралось около сотни студентов и преподавателей с плакатами. Люди требуют выплаты стипендий и зарплаты. К участникам акции вышел советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов.
Так, по словам участников акции, больше года вуз балансирует на грани выживания. С января 2019 года бюджет учебного заведения заблокирован, коллектив и студенты не получают зарплату и стипендии.
Участники акции требуют от новых руководителей Минздрава и Кабмина утвердить смету, восстановить законность и обеспечить нормальную финансово-хозяйственную, научную, преподавательскую и лечебную работу университета и университетских клиник.
Напомним, 19 сентября Офис Президента пикетировали около тысячи активистов из-за "формулы Штайнмайера".