Офіс Президента пікетують близько тисячі активістів через “формулу Штайнмаєра”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Під Офісом Президента України на Банковій на акцію “Ні капітуляції” зібралось близько тисячі людей, передає кореспондент УНН.
Так, учасники акції вимагають, щоб Президент не погоджувався на “формулу Штайнмаєра”.
Організатором акції виступає об’єднана неформальна коаліція громадських організацій: громадсько-політичний рух “Межа”, “Відсіч”, “Захисти Україну”, УНСО та інші. Під ОПУ прийшли, зокрема, Георгій Тука, Володимир Балух, Володимир Василенко, Микола Княжицький та Ахтем Чийгоз.
Біля будівлі Офісу Президента чергує швидка та Нацполіція.
Зазначимо, “формула Штайнмаєра” пропонує врегулювання конфлікту на Донбасі шляхом надання спочатку тимчасового особливого статусу окремим територіям Донбасу, а потім — після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на непідконтрольній Україні території — надання постійного особливого статусу цим територіям.
Нагадаємо, 18 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що домовленість радників нормандського формату щодо “формули Штайнмаєра” з врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу було досягнуто 2 вересня.
Сьогодні голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що у команді Президента ніхто не чув про узгодження українською стороною “формули Штайнмаєра”.