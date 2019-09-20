Під Кабміном зібралися студенти Одеського медуніверситету
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Під будівлею Кабінету міністрів України в Києві проходить акція колективу і студентів Одеського національного медичного університету, передає кореспондент УНН.
Під стінами Будинку уряду зібралось близько сотні студентів та викладачів з плакатами. Люди вимагають виплати стипендій і зарплати. До учасників акції вийшов радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїмов.
Так, зі слів учасників акції, більше ніж рік виш балансує на межі виживання. З січня 2019 року бюджет навчального закладу заблокований, колектив і студенти не отримують зарплату та стипендії.
Учасники акції вимагають від нових очільників МОЗу та Кабміну затвердити кошторис, відновити законність та забезпечити нормальну фінансово-господарську, наукову, викладацьку та лікувальну роботу університету та університетських клінік.
Нагадаємо, 19 вересня Офіс Президента пікетували близько тисячі активістів через “формулу Штайнмайєра”.