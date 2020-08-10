У МОЗ анонсували закупку понад мільйона тест-систем на COVID-19 за програмою Світового банку

“Ми суттєво збільшили кількість апаратів ШВЛ за 4 місяці, більше 800 апаратів було додатково встановлено і продовжують встановлюватися у наших лікарнях. Окрім того, суттєво збільшилася кількість ліжок, до яких підведено кисень... Ми збільшуємо кількість закупівлі щодо засобів індивідуального захисту, це стосується забезпечення наших лікарень засобами індивідуального захисту: респіратори, рукавички, захисні щитки і медичні маски. Ми будемо закуповувати і тестування, нові тест-системи, близько 1,2 млн штук, які закуповуються на програмою Світового банку, окрім того закуповуємо додаткове обладнання”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 серпня зафіксовано вже майже 82 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків — вчергове більше ніж тисяча.