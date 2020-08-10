В Минздраве анонсировали закупку более миллиона тест-систем на COVID-19 по программе Всемирного банка

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86285 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127561 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107786 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127927 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101379 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102178 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104065 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101963 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Минздраве анонсировали закупку более миллиона тест-систем на COVID-19 по программе Всемирного банка

В Минздраве анонсировали закупку более миллиона тест-систем на COVID-19 по программе Всемирного банка

Киев  •  УНН

 • 12220 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. За последние четыре месяца в украинских больницах было дополнительно установлено 800 аппаратов ИВЛ и увеличилось количество коек, к которым подведен кислород. Кроме того, в Минздраве по программе Всемирного банка планируют закупить около 1,2 млн тест-систем на COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Мы существенно увеличили количество аппаратов ИВЛ за 4 месяца, более 800 аппаратов было дополнительно установлено и продолжают устанавливаться в наших больницах. Кроме того, существенно увеличилось количество коек, к которым подведен кислород... Мы увеличиваем количество закупок по средствам индивидуальной защиты, это касается обеспечения наших больниц средствами индивидуальной защиты: респираторы, перчатки, защитные щитки и медицинские маски. Мы будем закупать и тестирования, новые тест-системы, около 1,2 млн штук, которые закупаются на программе Всемирного банка, кроме того закупаем дополнительное оборудование", - отметил он.

Напомним, в Украине на 9 часов 10 августа зафиксировано уже почти 82 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - в очередной раз более тысячи.

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