У Москві з 30 березня запроваджують жорсткі карантинні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У столиці Росії Москві, за розпорядженням мера Сергія Собяніна, від 30 березня запроваджують надзвичайні заходи – "домашній режим самоізоляції" – для всіх жителів Москви незалежно від віку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Залишати житло дозволятиметься тільки:
у випадках звернення за екстреною (невідкладною) медичною допомогою та іншої прямої загрози життю і здоров’ю;
для поїздок на роботу, якщо людина зобов’язана ходити на роботу;
здійснення покупок в найближчому магазині або аптеці;
вигулу домашніх тварин на відстані, що не перевищує 100 метрів від свого будинку або місця перебування;
при необхідності винести побутове сміття.
За словами мера Москви, в найближчі дні – після проведення технічних і організаційних заходів – виходити можна буде за наявності спеціальної перепустки, виданої в порядку, встановленому урядом Москви.
"Поступово, але неухильно ми будемо посилювати необхідний в цій ситуації контроль", – йдеться в зверненні Собяніна до жителів Москви.
Згідно з розпорядженням, перебуваючи на вулицях, в магазинах, у транспорті і в інших громадських місцях люди зобов’язані дотримуватися соціальної дистанції від інших людей не менше ніж 1,5 метра.
Мер Москви також визнав, що в нинішній ситуації багато москвичів втратять роботу. Для допомоги їм будуть розроблені заходи підтримки, додав він.
Нагадаємо, кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Росії зросла до 1500, за останню добу було зафіксовано 270 нових хворих, повідомили медики. Вісім людей померли.