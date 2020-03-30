У Москві з 30 березня запроваджують жорсткі карантинні заходи

КИЇВ. 30 березня. УНН. У столиці Росії Москві, за розпорядженням мера Сергія Собяніна, від 30 березня запроваджують надзвичайні заходи – "домашній режим самоізоляції" – для всіх жителів Москви незалежно від віку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.