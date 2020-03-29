У Росії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 1500 осіб

КИЇВ. 29 березня. УНН. Кількість заражених новою коронавирусною інфекцією в Росії зросла за останню добу на 270 осіб і зараз становить 1534 особи: зараження виявлені у 65 регіонах. Видужало на даний момент 64 людини, вісім чоловік померло. Про це повідомили журналістам у неділю в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової коронавирусної інфекції, передає УНН із посиланням на ТАСС.