У Росії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 1500 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Кількість заражених новою коронавирусною інфекцією в Росії зросла за останню добу на 270 осіб і зараз становить 1534 особи: зараження виявлені у 65 регіонах. Видужало на даний момент 64 людини, вісім чоловік померло. Про це повідомили журналістам у неділю в оперативному штабі по боротьбі з розповсюдженням нової коронавирусної інфекції, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"У Російській Федерації на сьогоднішній день зареєстровано 1534 випадки (COVID-19 - ред.). За останню добу виписано через одужання 15 осіб. За весь період виписано 64 особи. За добу зафіксовано чотири летальні випадки. Загальна кількість летальних випадків за весь період у Росії - вісім", - йдеться у повідомленні штабу.
Відзначається, що за добу зафіксовано чотири летальні випадки: два в Москві, один в Оренбурзькій області і один в Санкт-Петербурзі.
За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 270, вони виявлені у 26 регіонах.
Як повідомлялося в УНН, станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, в загальному підтверджено 418 випадків COVID-19.