В России количество инфицированных коронавирусом превысило 1500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 270 человек и сейчас составляет 1534 человека: заражения обнаружены в 65 регионах. Поправилось на данный момент 64 человека, восемь человек умерли. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавируснои инфекции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1534 случая. За последние сутки выписаны по выздоровлению 15 человек. За весь период выписано 64 человека. За сутки зафиксировано четыре летальных случая. Общее количество летальных случаев за весь период в России - восемь", - говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что за сутки зафиксировано четыре летальных случая: два в Москве, один в Оренбургской области и один в Санкт-Петербурге.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 270, они выявлены в 26 регионах.
Как сообщалось в УНН, по состоянию на 10:00 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.