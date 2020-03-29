В России количество инфицированных коронавирусом превысило 1500 человек

КИЕВ. 29 марта. УНН. Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 270 человек и сейчас составляет 1534 человека: заражения обнаружены в 65 регионах. Поправилось на данный момент 64 человека, восемь человек умерли. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавируснои инфекции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.