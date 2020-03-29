В России количество инфицированных коронавирусом превысило 1500 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86638 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100626 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102786 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102019 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110172 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99321 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104575 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106465 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131419 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130413 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России количество инфицированных коронавирусом превысило 1500 человек

В России количество инфицированных коронавирусом превысило 1500 человек

Киев  •  УНН

 • 15151 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 270 человек и сейчас составляет 1534 человека: заражения обнаружены в 65 регионах. Поправилось на данный момент 64 человека, восемь человек умерли. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавируснои инфекции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1534 случая. За последние сутки выписаны по выздоровлению 15 человек. За весь период выписано 64 человека. За сутки зафиксировано четыре летальных случая. Общее количество летальных случаев за весь период в России - восемь", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что за сутки зафиксировано четыре летальных случая: два в Москве, один в Оренбургской области и один в Санкт-Петербурге.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 270, они выявлены в 26 регионах.

Как сообщалось в УНН, по состоянию на 10:00 29 марта, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров, в общем подтверждено 418 случаев COVID-19.

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