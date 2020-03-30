В Москве с 30 марта вводят жесткие карантинные мероприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В столице России Москве, по распоряжению мэра Сергея Собянина, с 30 марта вводят чрезвычайные меры - "домашний режим самоизоляции" - для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Покидать жилье разрешено только:
в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощи и другой прямой угрозы жизни и здоровью;
для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу;
совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке;
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от своего дома или места пребывания;
при необходимости вынести бытовой мусор.
По словам мэра Москвы, в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.
"Постепенно, но неуклонно мы будем усиливать необходимый в этой ситуации контроль", - говорится в обращении Собянина к жителям Москвы.
Согласно распоряжению, находясь на улицах, в магазинах, в транспорте и в других общественных местах люди обязаны соблюдать социальной дистанции от других людей не менее 1,5 метра.
Мэр Москвы также признал, что в нынешней ситуации многие москвичи потеряют работу. Для помощи им будут разработаны меры поддержки, добавил он.
Напомним, количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в России выросло до 1500, за последние сутки было зафиксировано 270 новых больных, сообщили медики. Восемь человек умерли.