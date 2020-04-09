У Москві в будинку для літніх людей сталася пожежа, загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Москві в будинку для літніх людей "Третій вік" пізно ввечері у середу сталася пожежа. За останніми даними, загинули чотири людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Пожежа сталася на 3-й Мякінінській вулиці на першому поверсі чотириповерхового будинку. У будівлі було щільне задимлення, люди просили про допомогу з вікон.
Пожежі присвоїли третій (підвищений) ранг складності з п'яти можливих.
На момент пожежі в будинку перебували 65 осіб, 18 з них врятували співробітники МНС.
Чотири людини загинули, постраждали більше 10 осіб, в тому числі пожежний.
За попередніми даними, причиною НП стало коротке замикання.
Пожежникам вдалося локалізувати горіння на площі 15 кв. м, а потім ліквідувати пожежу. Площа пожежі склала 300 кв. м.
За фактом пожежі порушено кримінальну справу. Для визначення точної причини і вогнища загоряння призначать експертизи.
Нагадаємо, у Росії загинули 10 трудових мігрантів через пожежу.