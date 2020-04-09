В Москве в доме престарелых произошел пожар, погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Москве в доме престарелых "Третий возраст" поздно вечером в среду произошел пожар. По последним данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Пожар произошел на 3-й Мякининской улице на первом этаже четырехэтажного дома. В здании было плотное задымление, люди просили о помощи из окон.
Пожару присвоили третий (повышенный) ранг сложности из пяти возможных.
На момент пожара в здании находились 65 человек, 18 из них спасли сотрудники МЧС.
Четыре человека погибли, пострадали более 10 человек, в том числе пожарный.
По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.
Пожарным удалось локализовать горение на площади 15 кв. м, а затем ликвидировать пожар. Площадь пожара составила 300 кв. м.
По факту пожара возбуждено уголовное дело. Для определения точной причины и очага возгорания следствие назначат экспертизы.
Напомним, в России погибли 10 трудовых мигрантов из-за пожара.