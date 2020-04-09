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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45047 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 53503 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 67828 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 67802 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78655 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Москве в доме престарелых произошел пожар, погибли четыре человека

В Москве в доме престарелых произошел пожар, погибли четыре человека

Киев  •  УНН

 • 14051 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Москве в доме престарелых "Третий возраст" поздно вечером в среду произошел пожар. По последним данным, погибли четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Пожар произошел на 3-й Мякининской улице на первом этаже четырехэтажного дома. В здании было плотное задымление, люди просили о помощи из окон.

Пожару присвоили третий (повышенный) ранг сложности из пяти возможных.

На момент пожара в здании находились 65 человек, 18 из них спасли сотрудники МЧС.

Четыре человека погибли, пострадали более 10 человек, в том числе пожарный.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание.

Пожарным удалось локализовать горение на площади 15 кв. м, а затем ликвидировать пожар. Площадь пожара составила 300 кв. м.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Для определения точной причины и очага возгорания следствие назначат экспертизы.

Напомним, в России погибли 10 трудовых мигрантов из-за пожара.

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