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У Росії загинули 10 трудових мігрантів через пожежу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. В результаті пожежі в дерев'яному житловому будинку в селищі Причулимський Томській області Росії загинули 10 трудових мігрантів з Узбекистану. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

У Росії загинули 10 трудових мігрантів через пожежу

В екстрених службах уточнили, що ще двоє постраждали. "За попередніми даними, всі загиблі і постраждалі - громадяни Узбекистану", - сказав співрозмовник агентства в МНС.

За словами джерела, всього в одноповерховому житловому будинку проживали 12 робочих лісозаготівельної компанії ТОВ "Грінвуд". Двом постраждалим надана допомога амбулаторно.

У ЕДДС Асіновського району Томської області підтвердили, що пожежа сталася на території приватної пилорами, в дерев'яному будинку, де проживали працівники підприємства - громадяни Узбекистану.

Інформація про пожежу в одноповерховому дерев'яному будинку в селищі Причулимський, за даними МНС, надійшла о 04:10 за місцевим часом (23:10 за київським часом). На момент прибуття першого підрозділу будинок був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі склала 208 кв. метрів.

Нагадаємо, в Росії через прорив труби опалення загинуло п’ять людей, в тому числі дитина.

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