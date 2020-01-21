У Росії загинули 10 трудових мігрантів через пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. В результаті пожежі в дерев'яному житловому будинку в селищі Причулимський Томській області Росії загинули 10 трудових мігрантів з Узбекистану. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
В екстрених службах уточнили, що ще двоє постраждали. "За попередніми даними, всі загиблі і постраждалі - громадяни Узбекистану", - сказав співрозмовник агентства в МНС.
За словами джерела, всього в одноповерховому житловому будинку проживали 12 робочих лісозаготівельної компанії ТОВ "Грінвуд". Двом постраждалим надана допомога амбулаторно.
У ЕДДС Асіновського району Томської області підтвердили, що пожежа сталася на території приватної пилорами, в дерев'яному будинку, де проживали працівники підприємства - громадяни Узбекистану.
Інформація про пожежу в одноповерховому дерев'яному будинку в селищі Причулимський, за даними МНС, надійшла о 04:10 за місцевим часом (23:10 за київським часом). На момент прибуття першого підрозділу будинок був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі склала 208 кв. метрів.
Нагадаємо, в Росії через прорив труби опалення загинуло п’ять людей, в тому числі дитина.