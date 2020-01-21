В России погибли 10 трудовых мигрантов из-за пожара

В экстренных службах уточнили, что еще двое пострадали. "По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие - граждане Узбекистана", - сказал собеседник агентства в МЧС.

По словам источника, всего в одноэтажном жилом доме проживали 12 рабочих лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". Двум пострадавшим оказана помощь амбулаторно.

В ЕДДС Асиновского района Томской области подтвердили, что пожар произошел на территории частной пилорамы, в деревянном доме, где проживали работники предприятия - граждане Узбекистана.

Информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский, по данным МЧС, поступила в 04:10 по местному времени (23:10 по киевскому времени). На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 208 кв. метров.

Напомним, в России из-за прорыва трубы отопления погибли пять человек, в том числе ребенок.