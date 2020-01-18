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У Москві пройшли перші протести проти змін до конституції Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. У російській столиці в суботу, 18 січня, пройшли кілька одиночних пікетів проти змін до конституції країни, про які оголосив президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

У Москві пройшли перші протести проти змін до конституції Росії

Так, на такий пікет до будівлі адміністрації президента РФ вийшов місцевий журналіст і муніципальний депутат Ілля Азар.

Пізніше його змінили ще кілька людей з плакатами проти конституційної реформи. "Ми більше не хочемо вставати з колін. Нам не потрібен батько нації", - було написано на плакаті Азара.

Крім противників зміни конституції, до адміністрації президента прийшли активісти прокремлівського руху SERB. Одна з активісток SERB порвала плакат в учасниці пікету і була після цього затримана.

"Путін зробив конституційний переворот, за допомогою якого остаточно узурпує владу і буде правити Росією, поки смерть не розлучить нас", - написав Азар в своєму Facebook, повідомивши про акцію.

Тим часом один з лідерів російської опозиції Олексій Навальний акції проти конституційної реформи не підтримав. "Конституція РФ - огидна. У ній закладено механізм узурпації влади. За цією конституцією у нас все забрали - від виборів до пенсій - і далі хочуть забирати. Не треба її захищати", - написав він у Twitter.

Між тим мерія Москви також погодила акцію проти реформи конституції. Акція розрахована на 10 тисяч учасників і має відбутися 1 лютого. За даними московської влади, заявку подала "група громадян", але хто саме виступає організатором - невідомо.

Нагадаємо, змінити російську конституцію Володимир Путін запропонував під час послання Федеральним зборам. Він, зокрема, має намір обмежити пріоритет міжнародного права, змінити процедуру призначення уряду і керівників силових відомств, змінити норму про заборону одній людині обіймати посаду президента два терміни поспіль.

Крім того, Путін запропонував зробити конституційним органом Державну раду. Деякі аналітики вважають, що за допомогою Держради Путін збирається зберегти владу після 2024 року.

Після заяви Путіна прем'єр-міністр Дмитро Медведєв оголосив про розпуск уряду, новим прем'єр-міністром став Михайло Мішустін. Медведєв же обійняв посаду заступника голови Ради безпеки РФ.

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