В Москве прошли первые протесты против изменений в Конституцию России

Так, на такой пикет к зданию администрации президента РФ вышел местный журналист и муниципальный депутат Илья Азар.

Позже его сменили еще несколько человек с плакатами против конституционной реформы. "Мы больше не хотим вставать с колен. Нам не нужен отец нации", - было написано на плакате Азара.

Кроме противников изменения конституции, в администрацию президента пришли активисты прокремлевского движения SERB. Одна из активисток SERB порвала плакат в участницы пикета и была после этого задержана.

"Путин совершил конституционный переворот, с помощью которого окончательно узурпирует власть и будет править Россией, пока смерть не разлучит нас", - написал Азар в своем Facebook, сообщив об акции.

Между тем один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный акции против конституционной реформы не поддержал. "Конституция РФ - отвратительная. В ней заложен механизм узурпации власти. По этой конституции у нас все забрали - от выборов к пенсиям - и дальше хотят забирать. Не надо ее защищать", - написал он в Twitter.

Между тем мэрия Москвы также согласовала акцию против реформы конституции. Акция рассчитана на 10 000 участников и должна состояться 1 февраля. По данным московских властей, заявку подала "группа граждан", но кто именно выступает организатором - неизвестно.

Напомним, изменить российскую конституцию Владимир Путин предложил во время послания Федеральному собранию. Он, в частности, намерена ограничить приоритет международного права, изменить процедуру назначения правительства и руководителей силовых ведомств, изменить норму о запрете одному человеку занимать должность президента два срока подряд.

Кроме того, Путин предложил сделать конституционным органом Государственный совет. Некоторые аналитики считают, что с помощью Госсовета Путин собирается сохранить власть после 2024 года.

После заявления Путина премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства, новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Медведев же занял пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.