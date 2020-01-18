В Москве прошли первые протесты против изменений в Конституцию России

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 14662 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 24604 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 41886 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 80831 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 142995 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 146835 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 206367 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199384 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 421339 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 231364 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 31489 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 24204 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 29129 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 26004 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 18272 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 174941 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 161807 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 248735 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 421349 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 525848 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 80846 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 53836 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 52019 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 58555 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 88907 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Москве прошли первые протесты против изменений в Конституцию России

Киев • УНН

 • 14511 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В российской столице в субботу, 18 января, прошли несколько одиночных пикетов против изменений в конституцию страны, о которых объявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В Москве прошли первые протесты против изменений в Конституцию России

Так, на такой пикет к зданию администрации президента РФ вышел местный журналист и муниципальный депутат Илья Азар.

Позже его сменили еще несколько человек с плакатами против конституционной реформы. "Мы больше не хотим вставать с колен. Нам не нужен отец нации", - было написано на плакате Азара.

Кроме противников изменения конституции, в администрацию президента пришли активисты прокремлевского движения SERB. Одна из активисток SERB порвала плакат в участницы пикета и была после этого задержана.

"Путин совершил конституционный переворот, с помощью которого окончательно узурпирует власть и будет править Россией, пока смерть не разлучит нас", - написал Азар в своем Facebook, сообщив об акции.

Между тем один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный акции против конституционной реформы не поддержал. "Конституция РФ - отвратительная. В ней заложен механизм узурпации власти. По этой конституции у нас все забрали - от выборов к пенсиям - и дальше хотят забирать. Не надо ее защищать", - написал он в Twitter.

Между тем мэрия Москвы также согласовала акцию против реформы конституции. Акция рассчитана на 10 000 участников и должна состояться 1 февраля. По данным московских властей, заявку подала "группа граждан", но кто именно выступает организатором - неизвестно.

Напомним, изменить российскую конституцию Владимир Путин предложил во время послания Федеральному собранию. Он, в частности, намерена ограничить приоритет международного права, изменить процедуру назначения правительства и руководителей силовых ведомств, изменить норму о запрете одному человеку занимать должность президента два срока подряд.

Кроме того, Путин предложил сделать конституционным органом Государственный совет. Некоторые аналитики считают, что с помощью Госсовета Путин собирается сохранить власть после 2024 года.

После заявления Путина премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства, новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Медведев же занял пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46