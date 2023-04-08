У москві проходять похорони "воєнкора" татарського: "вагнерівці" принесли загиблому кувалду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У москві проходить похорон російського "воєнкора" владлена татарського, який загинув у "теракті" у Санкт-Петербурзі 2 квітня. "вагнерівці" принесли на похорон кувалду і поклали її біля труни загиблого, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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Попрощатися з татарським (справжнє ім'я – Максим Фомін), зокрема, прийшов колишній "міністр" інформації "днр" Данило Безсонов та російський пропагандист Яким Апачов.
На одному з опублікованих фото із заходу видно кувалду з написом: "владлену татарському від бійців "вагнера".
Доповнення
2 квітня у Санкт-Петербурзі у кафе Street Food Bar №1, яке належало засновнику пвк "вагнера" євгену пригожину, стався вибух під час "творчого вечора" "військора" владлена татарського.
У результаті татарський загинув, ще 33 особи отримали поранення. Слідство стверджує, що бомбу було закладено у статуетку, яку подарувала "воєнкора" одна з відвідувачок. Наступного дня СК прозвітував про затримання підозрюваної.