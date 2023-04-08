В москве проходят похороны "военкора" татарского: "вагнеровцы" принесли погибшему кувалду
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В москве проходят похороны российского "военкора" владлена татарского, который погиб в "теракте" в санкт-петербурге 2 апреля. "вагнеровцы" принесли на похороны кувалду и положили ее около гроб погибшего, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Проститься с Татарским (настоящее имя – Максим Фомин), в частности, пришел бывший "министр" информации "днр" Даниил Бессонов и российский пропагандист Аким Апачев.
На одном из опубликованных фото с мероприятия видна кувалда с надписью: "Владлена татарскому от бойцов "вагнера".
Дополнение
2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar №1, которое принадлежало основателю ЧВК "вагнера" евгену пригожину, произошел взрыв во время "творческого вечера" "военкора" владлена татарского.
В результате Татарский погиб, еще 33 человека получили ранения. Следствие утверждает, что бомба была заложена в статуэтку, которую подарила "военкору" одна из посетительниц. На следующий день СК отчитался о задержании подозреваемой
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