В москве проходят похороны "военкора" татарского: "вагнеровцы" принесли погибшему кувалду

Детали

Проститься с Татарским (настоящее имя – Максим Фомин), в частности, пришел бывший "министр" информации "днр" Даниил Бессонов и российский пропагандист Аким Апачев.

На одном из опубликованных фото с мероприятия видна кувалда с надписью: "Владлена татарскому от бойцов "вагнера".

Дополнение

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar №1, которое принадлежало основателю ЧВК "вагнера" евгену пригожину, произошел взрыв во время "творческого вечера" "военкора" владлена татарского.

В результате Татарский погиб, еще 33 человека получили ранения. Следствие утверждает, что бомба была заложена в статуэтку, которую подарила "военкору" одна из посетительниц. На следующий день СК отчитался о задержании подозреваемой

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