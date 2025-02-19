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У москві масштабно горить будівля інституту точної механіки: є загроза вибуху балонів із гелієм

У москві масштабно горить будівля інституту точної механіки: є загроза вибуху балонів із гелієм

Київ • УНН

 • 37218 перегляди

В інституті точної механіки на Варшавському шосе спалахнула пожежа площею 1500 кв.м. На території є балони з гелієм, які можуть вибухнути, 30 людей евакуювалися самостійно.

У москві зайнялася будівля інституту точної механіки та обчислювальної техніки ім. С.А. Лебедєва на Варшавському шосе. За даними Telegram-канал Baza, площа пожежі становить півтори тисячі квадратних метрів, передає УНН.

За даними Mash, попередньо пожежа почалася на цокольному поверсі. Є загроза вибуху балонів із гелієм, що знаходяться на території.

Інститут також бере участь у розробці процесорів "Ельбрус". На місці працюють МНС та медики. 30 людей вийшли із будівлі самостійно. Про постраждалих не повідомлялося.

Додамо

Baza додає, що у зв'язку із пожежею до вильоту готується пожежна авіація.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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