В москве масштабно горит здание института точной механики: есть угроза взрыва баллонов с гелием
Киев • УНН
В институте точной механики на Варшавском шоссе вспыхнул пожар площадью 1500 кв.м. На территории есть баллоны с гелием, которые могут взорваться, 30 человек эвакуировались самостоятельно.
В москве загорелось здание института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева на Варшавском шоссе. По данным Telegram-канал Baza, площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров, передает УНН.
По данным Mash, предварительно пожар начался на цокольном этаже. Есть угроза взрыва баллонов с гелием, находящихся на территории.
Институт также участвует в разработке процессоров «Эльбрус». На месте работают МЧС и медики. 30 человек вышли из здания самостоятельно. О пострадавших не сообщалось.
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Baza добавляет, что в связи с пожаром к вылету готовится пожарная авиация.