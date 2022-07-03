У Москві горить дах висотки Capital Towers біля Москва-Сіті
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У соцмережах повідомляють про пожежу на даху висотки Capital Towers біля Москва-Сіті, пише УНН.
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Очевидці спостерігали дим на одній з веж Capital Towers, що будуються в центрі Москви близько 20 хвилин, потім він припинився.
Як повідомили росЗМІ, за попередніми даними горіли будівельні ліси на даху однієї з веж Capital Towers у центрі Москви. Вогонь загасили до приїзду рятувальників.
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