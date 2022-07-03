В Москве горит крыша высотки Capital Towers возле Москва-Сити
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В соцсетях сообщают о пожаре на крыше высотки Capital Towers возле Москва-Сити, пишет.
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Очевидцы наблюдали дым на одной из башен Capital Towers, строящихся в центре Москвы около 20 минут, затем он прекратился.
Как сообщили росСМИ, по предварительным данным горели строительные леса на крыше одной из башен Capital Towers в центре Москвы. Огонь потушили до приезда спасателей.
Напомним
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