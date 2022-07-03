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13:44 • 14419 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 17457 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 31475 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 48810 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Москве горит крыша высотки Capital Towers возле Москва-Сити

В Москве горит крыша высотки Capital Towers возле Москва-Сити

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В соцсетях сообщают о пожаре на крыше высотки Capital Towers возле Москва-Сити, пишет.

Подробности

Очевидцы наблюдали дым на одной из башен Capital Towers, строящихся в центре Москвы около 20 минут, затем он прекратился.

Как сообщили росСМИ, по предварительным данным горели строительные леса на крыше одной из башен Capital Towers в центре Москвы. Огонь потушили до приезда спасателей.

Напомним

80 пожарных тушат 17-этажный жилой дом в Лондоне.

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