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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 8907 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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80 пожежників гасять 17-поверховий житловий будинок у Лондоні

80 пожежників гасять 17-поверховий житловий будинок у Лондоні

Київ • УНН

 • 240116 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Близько 80 пожежників гасять пожежу у 17-поверховому багатоквартирному будинку на південному сході Лондона. Про це УНН пише з посиланням на агенство dpa.

Деталі

На місці пожежі на площі Святого Марка у Бромлі знаходиться дюжина пожежних машин. Горить частина даху. Пожежних викликали об 11:58 (10:58 за Грінвічем), які досі перебувають на місці події.

До центру управління надійшло 88 дзвінків із оповіщенням про пожежу.

На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно полум'я та чорний дим, що виходять із однієї частини похилого даху.

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