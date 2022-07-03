80 пожежників гасять 17-поверховий житловий будинок у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Близько 80 пожежників гасять пожежу у 17-поверховому багатоквартирному будинку на південному сході Лондона. Про це УНН пише з посиланням на агенство dpa.
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На місці пожежі на площі Святого Марка у Бромлі знаходиться дюжина пожежних машин. Горить частина даху. Пожежних викликали об 11:58 (10:58 за Грінвічем), які досі перебувають на місці події.
До центру управління надійшло 88 дзвінків із оповіщенням про пожежу.
На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно полум'я та чорний дим, що виходять із однієї частини похилого даху.