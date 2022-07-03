80 пожежників гасять 17-поверховий житловий будинок у Лондоні

Деталі

На місці пожежі на площі Святого Марка у Бромлі знаходиться дюжина пожежних машин. Горить частина даху. Пожежних викликали об 11:58 (10:58 за Грінвічем), які досі перебувають на місці події.

До центру управління надійшло 88 дзвінків із оповіщенням про пожежу.

На кадрах, розміщених у соціальних мережах, видно полум'я та чорний дим, що виходять із однієї частини похилого даху.