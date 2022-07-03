80 пожарных тушат 17-этажный жилой дом в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Около 80 пожарных тушат пожар в 17-этажном многоквартирном доме на юго-востоке Лондона. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство dpa.
Детали
На месте пожара на площади Святого Марка в Бромле находится дюжина пожарных машин. Горит часть кровли. Пожарных вызвали в 11:58 (10:58 по Гринвичу), которые до сих пор находятся на месте происшествия.
В центр управления поступило 88 звонков с оповещением о пожаре.
На кадрах, размещенных в социальных сетях, видны пламя и черный дым, выходящие из одной части наклонной крыши.