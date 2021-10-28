У Моршині лише одна людина госпіталізована з Covid-19 – жінка не вакцинувалася
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У курортному Моршині, де щеплення від коронавірусу отримали понад 70% населення, лише одна людина госпіталізована до лікарні з Covid-19. Про це в коментарі УНН повідомив мер міста Руслан Ільницький.
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“Жінка у стані середньої тяжкості потрапила у лікарню. Вона не була важко хвора і вже йде на поправку. Вона не була вакцинована”, — повідомив Ільницький.
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Раніше повідомлялося, що у лікарнях курортного міста Моршин, розташованому у Львівській області, немає жодної людини з коронавірусом.
У Моршині вакциновано понад 70% жителів.
У серпні принаймні однією дозою антиковідної вакцини у місті було щеплено 72,4% дорослого населення, двома дозами —66%.
Улітку в Моршині зовсім не було хворих на коронавірус, а зараз там реєструють поодинокі випадки.