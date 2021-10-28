У Моршині лише одна людина госпіталізована з Covid-19 – жінка не вакцинувалася

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“Жінка у стані середньої тяжкості потрапила у лікарню. Вона не була важко хвора і вже йде на поправку. Вона не була вакцинована”, — повідомив Ільницький.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у лікарнях курортного міста Моршин, розташованому у Львівській області, немає жодної людини з коронавірусом.

У Моршині вакциновано понад 70% жителів.

У серпні принаймні однією дозою антиковідної вакцини у місті було щеплено 72,4% дорослого населення, двома дозами —66%.

Улітку в Моршині зовсім не було хворих на коронавірус, а зараз там реєструють поодинокі випадки.