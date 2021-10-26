Після вакцинації більшості населення міста: у курортному Моршині немає госпіталізованих із COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У лікарнях курортного міста Моршин, розташованому у Львівській області, немає жодної людини з коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МОЗ.
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У Моршині вакциновано понад 70% жителів.
У серпні принаймні однією дозою антиковідної вакцини у місті було щеплено 72,4% дорослого населення, двома дозами —66%.
Улітку в Моршині зовсім не було хворих на коронавірус, а зараз там реєструють поодинокі випадки. За словами координатора з вакцинації проти COVID-19 у Львівській області Олега Когута, здебільшого хворіють невакциновані люди.
Нагадаємо
16 квітня 2021 року у Моршині запустили проект із вакцинування проти коронавірусу максимальної кількості дорослого населення.
У департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА наголосили, що реалізація цього пілотного проекту дасть змогу вивчити та проаналізувати ефективність вакцинації населення проти імунокерованих інфекцій в окремому населеному пункті.
Жителів Моршина вакцинували препаратом від Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).