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Після вакцинації більшості населення міста: у курортному Моршині немає госпіталізованих із COVID-19

Київ • УНН

 • 56353 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У лікарнях курортного міста Моршин, розташованому у Львівській області, немає жодної людини з коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МОЗ.

Після вакцинації більшості населення міста: у курортному Моршині немає госпіталізованих із COVID-19

Деталі

У Моршині вакциновано понад 70% жителів.

У серпні принаймні однією дозою антиковідної вакцини у місті було щеплено 72,4% дорослого населення, двома дозами —66%.

Улітку в Моршині зовсім не було хворих на коронавірус, а зараз там реєструють поодинокі випадки. За словами координатора з вакцинації проти COVID-19 у Львівській області Олега Когута, здебільшого хворіють невакциновані люди.

Нагадаємо

16 квітня 2021 року у Моршині запустили проект із вакцинування проти коронавірусу максимальної кількості дорослого населення.

У департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА наголосили, що реалізація цього пілотного проекту дасть змогу вивчити та проаналізувати ефективність вакцинації населення проти імунокерованих інфекцій в окремому населеному пункті.

Жителів Моршина вакцинували препаратом від Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

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