После вакцинации большинства населения города: в курортном Моршине нет госпитализированных с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В больницах курортного города Моршин, расположенном во Львовской области, нет ни одного человека с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава.
Детали
В Моршине вакцинировано более 70% жителей.
В августе по меньшей мере одной дозой антиковидной вакцины в городе было привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами — 66%.
Летом в Моршине совсем не было больных коронавирусом, а сейчас там регистрируют единичные случаи. По словам координатора по вакцинации от COVID-19 во Львовской области Олега Когута, в основном болеют невакцинированные люди.
Напомним
16 апреля 2021 года в Моршине был запущен проект по вакцинированию от коронавируса максимального количества взрослого населения.
В департаменте здравоохранения Львовской ОГА отметили, что реализация этого пилотного проекта позволит изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от иммуноуправляемых инфекций в отдельном населенном пункте.
Жителей Моршина вакцинировали препаратом от Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).