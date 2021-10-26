После вакцинации большинства населения города: в курортном Моршине нет госпитализированных с COVID-19

Детали

В Моршине вакцинировано более 70% жителей.

В августе по меньшей мере одной дозой антиковидной вакцины в городе было привито 72,4% взрослого населения, двумя дозами — 66%.

Летом в Моршине совсем не было больных коронавирусом, а сейчас там регистрируют единичные случаи. По словам координатора по вакцинации от COVID-19 во Львовской области Олега Когута, в основном болеют невакцинированные люди.

Напомним

16 апреля 2021 года в Моршине был запущен проект по вакцинированию от коронавируса максимального количества взрослого населения.

В департаменте здравоохранения Львовской ОГА отметили, что реализация этого пилотного проекта позволит изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от иммуноуправляемых инфекций в отдельном населенном пункте.

Жителей Моршина вакцинировали препаратом от Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).